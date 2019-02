Drastische Mittel für die Rettung der Welt

Mit Herz bei der Sache sind aber auch die Figuren, die Stift-Laube in ihrem eigenen literarischen Werk in den Mittelpunkt stellt. Immer wieder finden sich in ihren Texten Menschen, die mit ihren Überzeugungen und gegen das Schlechte in der Welt kämpfen. So auch in ihrem neuesten Roman „Schiff oder Schornstein“ (erschienen bei Kremar & Scheriau).