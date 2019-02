Tippler mit Bestzeit im ersten WM-Abfahrtstraining

Für eine Schrecksekunde sorgte Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka, die einen Sprung nicht stehen konnte und stürzte, aber unverletzt blieb. „Ich bin da schlecht reingefahren, wie ich nicht fahren sollte“. Die Tschechin, die auch Snowboard-Olympiasiegerin ist, hatte der Alpin-WM den Vorzug gegenüber der zeitgleich in Park City stattfindenden Freestyle- und Snowboard-WM gegeben. Der Start des ersten Trainings war zunächst wegen offenbar schlechter Sicht im oberen Teil eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden. Die Abfahrt findet am Sonntag (12.30 Uhr) als bereits dritter WM-Bewerb bei den Damen statt. Davor steht am Dienstag (12.30 Uhr) der Super-G sowie am Freitag die Alpine Kombination (11.00/16.15 Uhr) an. Am Mittwoch und Samstag gibt es weitere Abfahrtstrainings.