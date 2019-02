James Hersey: Zwischen Kygo und Ed Sheeran

Rückhalt von daheim

Hersey hatte schon in seinen Bandjahren klare Visionen von Sound und Umsetzung, was im demokratischen Korsett verständlicherweise nicht immer auf Gegenliebe stieß. „Streit gab es nie, aber ich musste raus und mich selbst verwirklichen. Ich ging insgesamt fünfmal mit meiner CD zu FM4 Klinkenputzen und als sie mich spielten, waren die Songs gleich in den Charts. Wenig später klappte es auch auf Ö3.“ Entscheidend für das innere Glück und den Erfolg waren seit jeher Herseys Eltern. Sein Vater ist halber Amerikaner, wodurch Hersey zweisprachig aufwächst und sich schon früh in Englisch mitteilen kann. „Auf der EP ,These Gifts‘ habe ich ihnen sogar einen Song geschrieben. Sie haben mich nie blockiert, sondern mich immer unterstützt und meine Gedanken weitergestoßen. Das Glück, bei so offenen Menschen aufzuwachsen, haben nicht alle. Manchmal gehen Freunde von mir in Berlin lieber mit meiner Mama auf einen Kaffee um zu quatschen und rufen mich erst gar nicht an.“