Gramastettner-Krapferl-Hersteller als Hansdampf

Der Mürbteig wird dressiert, gebacken und später noch mit Zucker bestreut oder in Schokolade getunkt: Rund zwei Millionen Gramastettner Krapferl werden in der Hummel’s Backmanufaktur in der Rodlstraße 12 in Gramastetten pro Jahr hergestellt. Johannes Mayr führt gemeinsam mit seiner Frau Christa den Betrieb, der allerdings viel mehr als „nur“ die Krapferl herstellt. Kekse in verschiedensten Varianten entstehen in Gramastetten, die ebenso wie Zwieback im eigenen Hummel’s-Shop verkauft werden. „Der Zwieback ist neben den Krapferln unsere zweite Spezialität“, sagt Mayr, „für ihn kommen die Leute sogar von weiter her, auch aus Salzburg“.