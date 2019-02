Laut Karte am iPhone: Hundstrümmerl-Park in Wien

Laut der Karten-App am iPhone gibt es ihn nun: Den Hundstrümmerlpark - mitten in Wien. Ob der zahlreichen Vierbeiner in der Stadt als Idee grundsätzlich vielleicht wenig verwunderlich, wirkt die Bezeichnung dann doch irgendwie absurd. Zoomt man näher, entdeckt man: Es handelt sich auch nicht um eine zusätzliche Grünanlage in der Stadt, sondern um den bekannten Hamerlingpark im 8. Bezirk.