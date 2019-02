Opfer (54) zur „Krone“: „Hatte viele Schutzengel“

„Krone“: Herr K., auf Sie wurde mitten in Wien im Auto geschossen, wie geht es Ihnen heute?

Metin K.: Ich bin gerade auf dem Weg in das Spital, um den Verband zu wechseln. In der Nacht hat es (die Wunde, Anm.) stark geblutet. Ich hatte viele Schutzengel. Wenn der Schütze nicht gezuckt hätte, wäre der Schuss wohl in meine Brust gegangen. Der Knall war so laut, es hat ganz stark in meinem Ohr gepiepst. Und obwohl ich so stark geblutet habe, bin ich ihm noch fast einen Kilometer nachgelaufen.