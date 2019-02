Offenbar keine Regierungseinigung zum Papamonat

Doch kein freier Karfreitag für alle

Hartinger-Klein musste am Montag auch in einem weiteren Punkt zurückrudern: Der Karfreitag werde nicht zu einem Feiertag für alle, erklärte sie. In der „Pressestunde“ hatte sie dazu am Sonntag noch gemeint, „das wird wahrscheinlich sein, ja.“ Die Wirtschaftskammer hatte darauf erbost reagiert und die Regierung an ihr Versprechen erinnert, „dass es zu keiner Mehrbelastung“ für die Wirtschaft kommen werde.