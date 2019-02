Shiffrin und ÖSV-Asse: Privatjet statt Reisechaos

Viele hatten am Sonntag ihre Reiseroute ändern müssen, vier Flüge bis zur Destination wurden zur Norm. Da die Mehrheit über Stockholm reisen wollte und dort wegen heftigen Schneefalls bis zum späteren Abend auch nichts ging, war auch aus Frankfurt nicht für alle ein Weiterkommen möglich. Die meisten aber saßen in München fest und kamen dort am Sonntag auch nicht mehr weg. 350 Flüge waren am Sonntag wetterbedingt in München und wegen eines Streiks in Hamburg ausgefallen.