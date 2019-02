Clan-Fehde: Autobombe per Fernzünder gesprengt

Es geht um 200 Kilo Kokain

Entzündet hatte sich die Fehde der beiden Clans im Jahr 2014, als in der Hafenstadt Kotor rund 200 Kilogramm Kokain gestohlen wurden. Die Drogen waren in einer Wohnung in Spanien gebunkert gewesen. Danach kam es zu blutigen Vergeltungsschlägen, erst in Valencia, danach in Montenegro sowie in Serbien. Bislang soll die Fehde 40 Menschenleben gekostet haben, wird berichtet.