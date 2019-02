Bikes um 162.000 € gestohlen, in Bosnien verkauft

Am 17. September beobachte ein aufmerksamer Zeuge im Bezirk Grieskirchen zwei Männer, die sich in einer Wohnsiedlung verdächtig verhielten und Gegenstände in einen Pkw verluden und teilte diese Information der Polizei mit. Nachfolgend wurde bekannt, dass in dieser Wohnsiedlung aus mehreren aufgebrochenen Kellerabteilen verschiedene Gegenstände, wie Elektrowerkzeuge und Koffer, gestohlen wurden.