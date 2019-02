Energizer-Smartphone mit 18.000-mAh-Akku in Arbeit

Unter der Batteriemarke Energizer will der französische Handydistributor Avenir Telecom am Mobile World Congress (MWC) Ende Februar in Barcelona ein wahres Ausdauermonster von einem Smartphone präsentieren. Das neue Energizer-Handy soll mit einem Akku mit sage und schreibe 18.000 Milliamperestunden (mAh) Kapazität aufwarten. Zum Vergleich: Ein iPhone XS hat 2658 mAh Strom an Bord, ein Huawei Mate 20 Pro 4200.