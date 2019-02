Drama um Sala: Wie Flugzeug endlich gefunden wurde

Salas dramatische Sprachnachricht

Medienberichten zufolge schickte Sala aus dem Flugzeug noch eine Sprachnachricht an seine Freunde. „Ich bin hier oben im Flugzeug, das anscheinend gleich in seine Einzelteile zerfällt, und bin auf dem Weg nach Cardiff“, hieß es in einer am Abend nach dem Unglück veröffentlichten Audiodatei.