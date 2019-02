Jubiläums-Lesung auf der Musikbühne

Das nächste Großereignis für Fans von Eboardmusum und Rockmusik ist ein Konzert der Gruppe „Hardware“ um Gert Prix. Am 23. Februar steht der Keyboarder mit Gitarrist Herbert Brandstätter, Bass-Mann Günther Hofbauer und Drummer Roman Flamersfeld auf der Bühne. Allerdings im HD-Cafe in der Lasten Straße in Klagenfurt. Beginn ist um 20.30 Uhr