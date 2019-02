Optimismus und Fragezeichen bei Schlierenzauer

Der seit mehr als vier Jahren sieglose Stubaitaler war bereits Anfang Dezember wegen schlechter Ergebnisse aus dem Weltcup ausgestiegen, um in Ruhe an seiner Technik zu arbeiten. Nach zwischenzeitlichen und nicht überragenden Einsätzen im Kontinentalcup ging es erneut in ein Trainingslager, und nun folgt quasi im letzten Moment vor den Titelkämpfen das Comeback. „Wir haben Richtung Heim-WM in Seefeld versucht, alles zu tun, was möglich ist. Es liegt eine sehr intensive Zeit hinter mir. Vielleicht sogar eine so intensive wie ich sie noch nie hatte.“ Er habe die Zeit „wirklich“ genutzt, um hart zu trainieren und an sich zu arbeiten.