Kaya Yanar: „Ausrasten ist eine Art der Therapie“

Komiker. Das Lustige am Leben. Innerhalb dieses ganzen Pools an Leuten gibt es natürlich viel zu Lachen. Also jede dieser Sachen über die ich mich aufrege hat auch die Chance ein Lacher zu werden. Man kann aus all diesen Situationen etwas Lustiges basteln. Lustig muss nicht gleich immer plakativ sein. Am schlimmsten finde ich etwa die Fernsehtitel in denen schon die Worte „lustig“ oder „witzig“ im Namen vorkommen. Wie als ob man dem Zuschauer erklären müsste, dass er jetzt dann gleich etwas zu Lachen bekommt. Deswegen finde ich Comedy sehr schön, wo man es zuerst etwa gar nicht vermutet oder erwartet. Das habe ich ja auch in meiner ganzen Karriere gemacht. Diese ganzen Migrationsnummern machen ja grundsätzlich keinem Spaß. Integration ist ja ein Thema worauf keiner Bock hat. Weder die, die integrieren müssen, noch die, die integriert werden sollen. Es ist ein mühsames Thema. Schon das Wort ‚Integration‘. Und trotzdem kann man sich in all den Themen auch selbst wiederfinden.