Hintermuhr nach Straßensperre wieder erreichbar

Die Einwohner in Hintermuhr sind es schon gewohnt: Immer wieder muss die einzige Straße in den Ort nach Schneebrettern oder wegen extremer Lawinengefahr gesperrt werden. Bereits Anfang Jänner war das heuer der Fall, am Sonntagvormittag musste erneut „zugemacht“ werden. Seit Montagfrüh arbeiteten sich aber die Gemeinde und Erdbauunternehmen durch, räumten die Straße und den gefährlichen Lawinenhang. Damit waren die Hintermuhrer wieder auf dem Straßenweg erreichbar.