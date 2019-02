Dachberg im Lavanttal: Ringen um Straße für Laster

In der Ortschaft Messensach gehen indes die Wogen hoch. In den vergangenen Jahren gab’s dort ständig Überflutungen. Stauber: „Die Bewohner befürchten, dass es durch den Abbau zu noch größeren Problemen kommen könnte.“ Man habe ein Schutzprojekt in Auftrag gegeben. „Hinsichtlich der Finanzierung muss aber noch eine einvernehmliche Lösung mit dem Konzern gefunden werden“, so der Bürgermeister.