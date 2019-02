Kult-Star spielt im „Big Bang Theory“-Finale

So berichtete die 33-jährige Kaley Cuoco, die in der Show Penny verkörpert, davon, kürzlich am Set während den Proben einer Szene mit ihrem Co-Star Johnny Galecki plötzlich ohne Grund in Tränen ausgebrochen zu sein. Jim Parsons dagegen, der auf ewig in seiner Rolle des Dr. Sheldon Cooper in Erinnerung bleiben wird, gab zu, davon verängstigt zu sein, am Set bisher noch gar keinen emotionalen Ausbruch gehabt zu haben. Der 45-Jährige befürchtet, in einem unpassenden Moment von seinen Gefühlen übermannt zu werden.