Deutsche Jets könnten unseren Luftraum schützen

Die erfolgreiche Kooperation mit der Schweiz in Sachen Luftraumüberwachung hat nun dazu geführt, dass das Verteidigungsministerium unter Minister Mario Kunasek (FPÖ) auch mit anderen Nachbarländern Abkommen schließen will. Die Gespräche dazu seien bereits „weit fortgeschritten“, hieß es. Seit 1. Februar arbeiten das Bundesheer und die Schweizer Luftwaffe zusammen. Kunasek sprach in diesem Zusammenhang von einer „Erfolgsgeschichte“.