In Osttirol herrscht weiter große Lawinengefahr

Auch mit Abklingen der massiven Schneefälle an der Alpensüdseite herrscht am Montag in weiten Teilen Osttirols sowie auch in Südtirol weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Vor allem gelte dies für höhere Lagen oberhalb von rund 1.600 Metern, teilte der Lawinenwarndienst mit.