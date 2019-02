Thermalquelle in Villach: Maibachl rinnt wieder!

Die Eiseskälte ist vorerst vorbei, der Schnee schmilzt langsam und am Wochenende hat es viel geregnet: In Villach rinnt das Maibachl wieder! Die Thermalquelle, die immer zur Zeit der Schneeschmelze am Dobratsch oder nach länger anhaltenden intensiven Niederschlägen sprudelt, hat rund 29 Grad.