Das sagen Kärntens Schüler zu den Herbstferien

Schule an Dienstagen nach Ostern & Pfingsten

Zwischen dem Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerseelen am 2. November ist ab dem Jahr 2020 also schulfrei - im Gegenzug wird aber an den bisher freien Dienstagen nach Pfingsten und Ostern unterrichtet. Dass damit nicht alle Beteiligten einverstanden sind, überrascht keinen.