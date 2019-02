Digitalisierung bringt unterm Strich mehr Jobs

Gesamtheitliche Strategie nötig

„Die Breitband-Strategie muss eingebettet werden in eine gesamtheitliche Strategie zur Entwicklung ländlicher Regionen, sodass auch andere wesentliche Infrastrukturbereiche in ausreichender Qualität vorhanden sind, wie öffentliche Nahversorgung, öffentlicher Verkehr oder Kinderbetreuungsplätze.“ Es gebe kein Patentrezept für alle Regionen, sondern die Maßnahmen müssten auf die jeweiligen Stärken oder Schwächen einer Region abgestimmt werden. „Es ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, dass man allzu offensiv versucht, hoch digitalisierte Branchen in der Peripherie anzusiedeln, wenn die unternehmerische Basis und die Humankapitalbasis vor Ort nicht vorhanden sind“, so Firgo.