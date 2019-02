Mit Sommerreifen gegen Baum gekracht: 4 Verletzte

Wahnsinn: Mit Sommerreifen, bei denen sogar die gesetzliche Mindestprofiltiefe unterschritten war, kam ein 19-Jähriger aus Ried/I. am Sonntagabend in Aurolzmünster auf der Schneefahrbahn ins Rutschen und krachte ungebremst in einen Baum! Eine 20-Jährige am Beifahrersitzt wurde schwer verletzt, der Lenker und die beiden Jugendlichen (17, 18) am Rücksitz kamen ebenfalls ins Spital.