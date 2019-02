Bodenpersonal am Hamburger Flughafen streikt

Ein ganztägiger Warnstreik des Bodenpersonals am Hamburger Flughafen hat am Montag zu mehr als 50 Flugausfällen geführt. Von 3 Uhr an legten die Mitarbeiter der Frühschicht ihre Arbeit nieder, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte. „Das sind aktuell bestimmt 150 Kollegen.“ Reisende müssten sich durch die Aktion auf Verspätungen und gestrichene Flüge einstellen, hieß es.