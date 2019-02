Graz 99ers erstmals in Champions Hockey League

Im Kampf um Platz eins hielten die Grazer die Vienna Capitals in Schach, die am Sonntag ihrerseits in Innsbruck 4:1 (1:0,1:1,2:0) gewannen. Beim Abpfiff in Tirol durften sich die Wiener sogar noch vorne wähnen, da Graz in Dornbirn trotz 5:3-Führung (48.) noch zu verlieren drohte. Doch der zweifache Stanley-Cup-Sieger Dwight King sorgte 49 Sekunden nach Beginn der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der Gäste, die schließlich ein 6:5 (1:0,2:3,2:2/1:0) bejubelten. Die Caps, die das Spielgeschehen gegen die zehntplatzierten „Haie“ über weite Strecken diktierten, müssen sich also mit vier Bonuspunkten für die zweite Saisonphase begnügen.