Eine Krankheit namens Hausarzt-Mangel

Drei Kufsteiner Allgemeinmediziner gehen in Pension

Als Franz Größwang mit seiner Hausarztpraxis 1985 in Kufstein begann, hatte die Stadt acht praktische Ärzte für 15.000 Einwohner. Aktuell leben rund 21.000 Menschen in der Festungsstadt, bei sieben Hausärzten. In den nächsten drei Jahren verabschieden sich - mit Franz Größwang - zwei weitere Allgemeinmediziner in den Ruhestand. Die Nachfolge ist derzeit kaum geregelt und in Schwebe. Damit sieht die mögliche Zukunft der medizinischen Grundversorgung in Tirols zweitgrößter Stadt in etwa so aus, dass schon in sehr naher Zukunft die Ambulanzen des Bezirkskrankenhauses mit Patienten überschwemmt werden.