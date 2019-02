Nach Stau-Chaos: Lob nach außergewöhnlicher Nacht

Stillstand am Brenner, Tausende Autoinsassen sitzen seit Stunden fest - auf diese Ausnahmelage reagierten Behörden und Einsatzkräfte am Samstag gegen 22 Uhr mit Großalarm. Notunterkünfte wie in der Olympiahalle wurden organisiert, Essen und Getränke verteilt, Betten aufgestellt. Am Ende gab es Lob und Dankbarkeit.