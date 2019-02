Kraft 7. in Oberstdorf - Pech für Aschenwald

Kraft verließ die Klopfer-Schanze mit den Plätzen sechs, drei und sieben. Am Sonntag steigerte er sich im Finale vom zehnten Platz (206/213 m), die Besten flogen da aber noch um 15 Meter weiter. „Ich habe mich kurz geärgert“, gab Kraft auch zu. „Es war im zweiten Durchgang nicht ganz das, was ich mir vorgenommen habe, es war ein bisschen zu brav, ein Skisprung und kein Skiflug. Aber ein siebenter Platz ist sehr gut. Ich bin schon zufrieden“, meinte der Salzburger, der in der Qualifikation am Sonntag der Beste gewesen war.