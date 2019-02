Rutsche im Schloßberg: Eröffnung am 20. Februar

„Wir sind gerade am Fertigwerden“, sagt Stefan Riedler, der Sprecher der Diesel-Gruppe, die nicht nur Kinos, sondern auch den Minigolf-Platz am Dach des Center West betreibt. Die Rutschenelemente wurden von Spezialkletterern montiert. „Mittlerweile sind wir fast am Boden angelangt“, so Riedler - „jetzt fehlt de facto nur noch der Auslauf“.