„Freund“ als Dieb entlarvt

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste was es gibt auf der Welt“, sagt eine alte Volksweisheit. Und so war die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Podersdorf auch heilfroh, als sie im vorigen Jahr einen jungen Burgenländer kennenlernte, der sich anbot, ihr im Alltag zu helfen. Schließlich übergab die ältere Dame dem 33-Jährigen sogar den Haustürschlüssel, sodass dieser jederzeit Zugang zu dem Anwesen hatte. „Der Mann hätte eigentlich diverse Hausarbeiten durchführen sollen“, schildert Polizeisprecher Jürgen Mayer.