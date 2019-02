Wehren sorgten für trockene Keller

Ähnliche Einsätze hielten auch die FF Stein im Jauntal, Rückersdorf und Miklautzhof auf Trapp. 20 Zentimeter hoch stand das Wasser in einem Haus in Stein im Jauntal. Mit einer Schmutzwasserpumpe konnten die Wehren schnell helfen und mittels Nasssauger den Keller trockenlegen. Weitere Abpumpeinsätze in Nageltschach und Rückersdorf folgten. Auch in der Gemeinde Gallizien kam es zu großräumigen Überschwemmungen durch den starken Regenfall. Im Einsatz: Die Feuerwehren Gallizien, Abtei, St. Margareten im Rosental, Grafenstein und Rückersdorf.