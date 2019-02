Englische Teeparty mit Muffinschlacht

„Wer unter die Oberfläche dringt, tut es auf eigene Gefahr“, konstatierte Oscar Wilde, und tat es dennoch ständig: Mit seinen Komödien übte er Kritik an der englischen Oberschicht und deren Etikette, so auch in „Ernst ist das Leben (Bunbury)“, das nun im Linzer Schauspielhaus in der Übersetzung von Elfriede Jelinek Premiere hatte.