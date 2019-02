Tempolimit-Diskussion in Deutschland wird hitziger

„Krone“: Deutschland diskutiert über die Einführung eines 130-km/h-Limits, Österreich hebt stückweise auf 140 an. Welches Land geht nun in die falsche Richtung?

Sebastian Obrecht: Beide Länder gehen in die richtige Richtung. In Österreich wurden um viele Milliarden Euro Autobahnen und Lärmschutzwände errichtet, damit man zügig vorankommt. Diese Infrastruktur sollte daher auch genützt werden. Um in Deutschland wirklich viele Emissionen einzusparen, ist ein generelles Tempolimit aber nicht geeignet, da dort auf vielen Autobahnabschnitten ohnedies bereits ein Tempolimit gilt. Und auch wo es keines gibt, halten viele die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h ein.