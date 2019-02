Keine Betreuung, weil Bub aus Niederösterreich ist

Keine Unterbringung, weil Yannick nicht in Wien lebt

Es ist wahrlich kein leichtes Los für die Familie, doch sie akzeptiert es - nun allerdings werden der Familie im Bestreben, dem Zehnjährigen einen Betreuungsplatz im Sommer zu verschaffen, nahezu unüberwindbare Hürden in den Weg gestellt, wie Yannicks Mutter, Yvonne Otzelberger, am Samstag im Gespräch mit krone.at erklärt. „Am vergangenen Donnerstag erhielten wir die Information seitens der Kinderfreunde Wien, dass wir Yannick heuer im Sommer nicht mehr bei ihnen unterbringen können, da er nicht in Wien lebt.“ Die Betreuung war stets in der Karl-Schubert-Schule ermöglicht worden, dort geht Yannick unter dem Jahr auch zur Schule.