Im Rathaus fliegen die Fetzen

„Seit über einem halben Jahr geht nichts weiter. Das Chaos wird immer größer“, ärgert sich Hornsteins SP-Vizebürgermeister Florian Hofstetter. Grund für seinen Ärger ist eine Software-Umstellung in der Gemeinde. „Nach einem Vorfall 2018, bei dem ,vergessene‘ Verschreibungen auf einen Schlag kassiert wurden, buchte die Gemeinde jetzt das Kindergartengeld gleich mehrfach ab. Die Beträge wurden allerdings nicht rückerstattet, sondern die Eltern informiert, dass das Geld gegenverrechnet wird“, so der SP-Politiker. Viele Bürger hätten sich bei ihm beschwert. Zudem sei die Zuordnung der Buchungen nicht mehr nachvollziehbar. „Nach fast einem Jahr Chaos im Rathaus scheint der Abschluss der Neuorganisation noch immer in weiter Ferne. Das ist inakzeptabel“, wettert Hofstetter. Zudem wurden Aufgaben der Buchhaltung und Lohnverrechnung ausgelagert, der Vizebürgermeister befürchtet höhere Kosten.