Vandalen wüteten in einem Wohnhaus

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Sonntag in und vor einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ausgetobt. Sie rissen einen Feuerlöscher von der Wand und versprühten den Schaum im Stiegenhaus. Dann beschädigten sie noch die Gegensprechanlage und rissen zuletzt einen Außenspiegel eines Autos ab. Die Schadensumme ist unbekannt.