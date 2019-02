Der Buggy kehrt zurück - als lustiges Elektroauto

VW will die Lust auf eine elektrische Autozukunft wecken und bedient sich dafür in der emotional betrachtet guten, alten Zeit. Auf dem Genfer Autosalon (7. bis 17. März) zeigen die Wolfsburger das Konzept eines elektrisch angetriebenen Strandbuggys, der optisch Erinnerungen an die kultigen Käfer-Umbauten der 1970er-Jahre weckt.