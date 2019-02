Katar: Zehntausende feiern Asien-Cup-Helden

Der Gastgeber der WM 2022 hatte am Freitag in Abu Dhabi Japan mit 3:1 im Finale geschlagen. „Ich bin glücklich und stolz, die Menschen in Katar mit meinen Toren und dem Sieg glücklich zu machen“, sagte Stürmer Almoez Abdulla dem katarischen Sportsender Bein Sports nach der Ankunft. Der Torjäger hatte mit seinen neun Treffern für einen Rekord bei dem Kontinentalturnier gesorgt. „40 Jahre haben die Menschen in Katar nicht gefeiert, jetzt feiern wir die nächsten vier Jahre, und wir werden damit nicht aufhören.“