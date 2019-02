Kärntner in letzter Sekunde aus Lawine gerettet

In Bad Kleinkirchheim in Kärnten ist ein Skifahrer am Sonntag unter eine Lawine geraten. Er war von der Kaiserburgbahn weg im freien Skiraum abgefahren und von den Schneemassen 100 Meter mitgerissen worden. Der Verschüttete konnte gerettet werden - dank seiner Freundin, die rasch Hilfe holte, und Bergretter, die sich zufällig in der Nähe befanden. „Ansonsten hätte der Mann nicht überlebt“, so Einsatzleiter Robert Schleiner.