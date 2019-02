Saison-Aus für Schöpf nach Horror-Foul

Der 24-Jährige hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende beim 2:2 der Schalker in Berlin bei einem üblen Foul von Rekik zugezogen. Ursprünglich sollte die Zwangspause acht- bis zehn Wochen betragen. Schöpf fehlt damit dem ÖFB-Team in der EM-Qualifikation nicht nur in den März-Partien gegen Polen und Israel, sondern ziemlich sicher auch gegen Slowenien (7. Juni) und Mazedonien (10. Juni).