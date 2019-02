Immer weniger Ärzte für mehr Patienten

Wer hat nicht schon einmal stundenlang auf harten Ordinationsbänken ausgeharrt? Viele Hausärzte kämpfen auch in Salzburg mit grenzenloser Überlastung. Gemeinden suchen zum Teil lange einen medizinischen Nachfolger im Ort. Beispiele gibt es genug: Großarl, wo man sogar bis nach Wien warb, um junge Mediziner für einen Skiort mit hoher Lebensqualität zu gewinnen. Mit Dr. Matvei Bredikhin übernahm ein gebürtiger Russe die zweite Stelle im Ort. Schwierig war die Suche auch in Mühlbach am Hochkönig. In Lofer ging ein Nachfolger nach kurzer Zeit ins Spital.