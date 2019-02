Missbrauchsvorwürfe gegen 286 Priester in Texas

Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kriche weitet sich immer weiter aus. Nun werden auch im US-Staat Texas Hunderte katholische Priester sexueller Übergriffe auf Kinder beschuldigt. Die mutmaßlichen Taten reichen bis in die 1940er-Jahre zurück. Der Erzbischof von Houston, Kardinal Daniel DiNardo sprach in einer Stellungnahme von „einer schweren Krise der Kirche“.