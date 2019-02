„Gelbwesten“ protestierten erneut zu Tausenden

Das Innenministerium meldete 17.400 Teilnehmer, davon 8.000 in Paris. Das ist deutlich weniger als um die Jahreswende. In Paris zeigten Fernsehbilder kleinere Konfrontationen mit der Polizei. Demonstranten riefen Parolen gegen Präsident Emmanuel Macron und sangen die französische Nationalhymne. Einige trugen Augenklappen, um an Verletzte zu erinnern, die bei Protesten ein Auge verloren hatten. Laut einem Bericht der Zeitung „Liberation“ gab es 14 solche Fälle.