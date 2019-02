Lupe verrät den wahren Wert der Familienschätze

„Ich hab’ von den Salvatorianern in Gurk 4000 Bücher gekauft, auch 14 Bände Homiletik. Was das ist? Wusst’ ich nicht! - Predigtkunde!“ Zu ihren Schätzen konnten viele Besitzer interessante Geschichten erzählen. „Meine Oma bekam den Ring von ihrer Tante, die auf der Insel Brioni als Zimmermädchen gearbeitet. Sie hatte den Ring gefunden und wegen ihrer Ehrlichkeit durfte sie ihn behalten“, so die Veldenerin Britta Plattner, die den Camée-Ring, der ein aus einer Muschel geschnittenes Porträt zeigt, oft trägt. „Wirklich Wertvolles haben Adelige wohl nie verschenkt. Aber es ist eine schöne Arbeit. Im Ankauf würde der Ring 600 bis 700 Euro kosten, im Verkauf 200 bis 300 bringen“, so die Expertise.