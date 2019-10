Zunächst sollten die Bedürfnisse jener Personen, die am meisten in der Küche stehen, berücksichtigt werden. Neben persönlichen Geschmack, Farb- und Stilfragen geht es hier zum Beispiel auch um die Körpergröße, die wiederum ausschlaggebend für die Höhe der Arbeitsplatten ist. Als goldene Regel hat sich ein Abstand von ca. zehn bis 20 Zentimetern vom zu 90 Grad abgewinkeltem Arm zu den Arbeitsflächen als ergonomisch sinnvoll etabliert. Die Spüle sollte ein wenig erhöht sein, da ja der „Arbeitsbereich“ Spülboden deutlich tiefer liegt. Im Durschnitt ist für eine Frau mit einer Körpergröße 1,65 Metern eine Arbeitsplattenhöhe von ungefähr 90 Zentimetern ideal. Ein Mann mit einer Größe von 1,90 Metern ist mit einer Höhe des Arbeitsbereichs von 110 Zentimetern gut beraten, um länger andauernde Kochtätigkeiten so rückenfreundlich wie möglich zu bewältigen. Auch die Geräte sollten leicht zu bedienen sein - das unter dem Herd eingebaute Backrohr und der am Boden stehende Kühlschrank sind ja längst passé.