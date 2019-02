Nächster „Hilferuf“ aus dem Krankenhaus Freistadt

„Sie wissen bereits seit Jahren über den Personalmangel. Sie haben die Mitarbeiter vor dauernder Überlastung gesetzlich zu schützen“, schreibt die Betriebsratschefin (die auch FSG- und ÖGB-Regionalvorsitzende ist) an die Gespag-Führung - und schickt ihren Brief auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.