Ärztemangel spitzt sich dramatisch zu!

Der rote A4-Zettel sticht einem sofort beim Eintritt in die Ordination ins Auge. „Derzeit nehmen wir keine neuen Patienten auf“, steht dort in großen Lettern geschrieben. Die Hausarztpraxis liegt inmitten eines Stadtentwicklungsgebiets im 22. Bezirk. In den vergangenen Jahren wurden dort Hunderte Wohnungen aus dem Boden gestampft. Bis 2020 wird noch kräftig weitergebaut.