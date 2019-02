Nach Todesdrama um Bub: Kritik an kurzer Grünphase

„Zeuge schrie ihn an, er solle stehen bleiben"

Der Neunjährige trat am Donnerstag kurz vor 8 Uhr bei Grünlicht auf den Fußgängerstreifen, als der Lkw ihn erfasste. Der Lenker war trotz roter Ampel rechts abgebogen. „Er wollte dann weiterfahren, aber ein Zeuge schrie ihn an, er solle stehen bleiben“, so eine Mutter. „Wir haben einen zufällig vorbeifahrenden Krankenwagen gestoppt. Der Bub wurde zwar reanimiert, doch es gab keine Rettung mehr.“