Rehrl in Klingenthal Fünfter - Sieg für Riiber

Der Steirer Franz-Josef Rehrl erfreut sich auf der vorletzten Weltcup-Station der Nordischen Kombination vor der Heim-WM weiter ausgezeichneter Form. Am Samstag klassierte sich der 25-Jährige in Klingenthal an der fünften Stelle (+5,7 Sekunden) und ist Gesamt-Dritter. Der Norweger Jarl Magnus Riiber feierte seinen neunten Saisonerfolg, Rehrl war ebenso oft unter den Top fünf vertreten.